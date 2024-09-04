Команды вузов Тюмени и Тобольска встретятся на областных соревнованиях по хоккею

| Фото: СХК «Газовик» | Фото: СХК «Газовик»

Кубок Тюменской области по хоккею среди студенческих команд пройдет с 6 по 8 сентября в ледовом дворце "Партиком" в Тюмени. За награды поборются команды Тюменского госуниверситета, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Тюменского индустриального университета и студенческая сборная города Тобольска.

Кубок пройдет в Тюмени в четвертый раз. Его главная цель – привлечь молодежь в студенческий хоккей, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Многие ребята поступают в тюменские университеты именно с целью попасть в команду, развиваться в хоккее и стремиться к большим достижениям. В нашем регионе есть такая возможность. Благодаря этим соревнованиям мы сможем не только показать команды во всей красе и подготовиться к предстоящему чемпионату России, но и привлечь новоявленных студентов в хоккей", - отметил главный тренер студенческой сборной Тюменской области ХК "Газовик" Юрий Смирнов.

Он добавил, что игры ожидаются зрелищные, в командах появились новые перспективные игроки. Ознакомиться с расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Возрастное ограничение 12+.