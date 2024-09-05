"Театральное товарищество" организуют на базе Физико-математической школы Тюменской области

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

"Театральное товарищество" организуют на базе Физико-математической школы Тюменской области. Набор стартует 7 сентября в 15 часов, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Цель - создать пространство для обмена идеями, проведения мастер-классов и совместных творческих проектов. В команде каждый сможет развивать свои актерские навыки и участвовать в постановках спектаклей, а также завести новые знакомства и получить ценный опыт от лучших преподавателей страны.

Педагогами станут преподаватели ГИТИСа, кафедры ТГИКа и профессиональные актеры.

Заявки принимают по ссылке. Возрастное ограничение: 0+