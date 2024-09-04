В Тюмени очистили пруд Южный от растительности

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени

Работы по очистке пруда Южного завершили в Тюмени. В течение нескольких недель многофункциональный водный трактор работал на акватории пруда, очищая его от растительности. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Водоём является популярным местом отдыха для людей всех возрастов, особенно в летнее время. Поэтому важно поддерживать порядок на этой территории постоянно. Будем следить за ситуацией. Мы надеемся, что жители города впредь будут бережно относиться к этому природному объекту и не станут его загрязнять", - сказал глава города.