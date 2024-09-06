Тюменские школьники поучаствуют в областной выставке-конкурсе "Юннат"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Областная выставка-конкурс "Юннат" пройдет в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 17 сентября. Ее участниками станут обучающиеся образовательных организаций Тюменской области в возрасте от 10 до 18 лет.

Ребятам предлагают представить свои практико-исследовательские работы в области сельского хозяйства и агроэкологии. При этом можно выбрать одну из тем: современные технологии в агрономии, инновационные технологии в растениеводстве, декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн, семеноводство, личное подсобное и фермерское хозяйство, умное сельское хозяйство, сити-фермерство и другие.

Как сообщили в пресс-службе Дворца творчества и спорта "Пионер", участие в выставке позволит школьникам попробовать себя в опытно-исследовательской, научной и проектной деятельности в области сельского хозяйства и агроэкологии. Заявка на участие в выставке и конкурсные работы принимаются до 8 сентября.