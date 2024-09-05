Команды крупнейших организаций Тюменской области сразятся за Кубок ВТБ

| Фото: Пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: Пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

Команды крупнейших организаций Тюменской области сразятся за Кубок ВТБ

Несколько минут назад дан старт одному из самых ярких спортивных событий этого лета. Кубок друзей банка ВТБ по мини-футболу состоится 5 и 6 сентября на площадке ДЮСШ Тюменского муниципального района в п. Боровский. Соревнования пройдут во второй раз, в этом году они посвящены 80-летнему юбилею Тюменской области.

Участие примут 24 команды крупнейших организаций Тюменской области. На футбольное поле выйдут представители Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала А. И. Прошлякова, Управлений МЧС, МВД по Тюмени и области, таможни и ФСО, Росгвардии и службы судебных приставов, ФСИН и Следственного комитета, налоговой службы и таможни, Росрыболовства, РЖД, Аэронавигации и противопожарной службы. А также сотрудники передовых вузов ТюмГУ и ТИУ, агентств недвижимости Этажи и Сова, Лукойл Инжиниринг, Сибинформбюро, скорой помощи и колледжа цифровых и педагогических технологий. Все участники - профессионалы в своей сфере и любители игровых, командных состязаний.

| Фото: Пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: Пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

"62% тюменцев занимаются спортом и физкультурой. И каждый четвертый житель области – наш клиент, ведь в этом году к ВТБ присоединились клиенты "Открытия". Нам важно поддержать здоровые традиционные ценности земляков, увлечения, правильное воспитание детей на собственном активном примере. В регионе очень многое делается для поддержки и популяризации здорового образа жизни, мы видим вклад многих организаций, неравнодушных людей. Растет интерес к соревнованиям у участников и болельщиков. Спорт вдохновляет на новые победы в работе и в жизни, а Кубок друзей ВТБ объединяет команды, руководителей и сотрудников, семьи всех увлеченных футболом", – отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

| Фото: Пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: Пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

Масштабные соревнования проходят в сотрудничестве с обществом "Динамо". Банк выступает стратегическим партнёром этой организации, имеющей богатейшие спортивные традиции, которая в прошлом году отметила своё 100-летие.