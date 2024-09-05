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15 тыс. онлайн-консультаций провели тобольские врачи

Общество, 14:37 05 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Почти 15 тыс. телемедицинских консультаций провели в Областной больнице № 3 Тобольска с начала года. Удаленные консультации позволяют жителям района избегать долгих поездок в город и ожиданий в очередях, отмечает департамент здравоохранения Тюменской области.

Жителей Тобольского района в онлайн-формате консультируют терапевты, педиатры, кардиологи, урологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, акушеры-гинекологи и другие специалисты. Это упрощает процесс наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, позволяет корректировать лечение и отслеживать прогресс без лишних посещений поликлиники.

Медики Областной больницы № 3 могут оперативно обмениваться информацией со специалистами других медучреждений региона.

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