Заводской гудок собрал ветеранов тюменских предприятий в Загородном саду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветеранов, трудившихся на тюменских заводах и предприятиях для нужд фронта и восстанавливавших страну в послевоенное время, чествовали под звуки духового оркестра в Загородном саду в Тюмени 5 сентября. Мероприятие "День заводского гудка" прошло по инициативе общественников движения "Бессмертный полк" уже в третий раз.

Заводской гудок, оповещавший о начале и конце рабочего дня трудящихся крупных предприятий, стал одним из символов конца XIX и первой половины XX века. Гудки разных заводов и фабрик отличались по тональности, и рабочие по звуку узнавали, чей именно зовет на работу.

Пожилых тюменцев, отдавших десятилетия своей жизни труду на заводах автотракторного электрооборудования, судостроительном, сетевязальной фабрике и других предприятий, эвакуированных в Тюмень в годы войны, приветствовал сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Геннадий Иванов.

"Сегодня мы вспоминаем судостроительный завод, АТЭ, завод пластмасс, сетевязальную фабрику и все те предприятия, которых уже не стало, - рассказал Геннадий Иванов корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия". - И хотя их нет, ветераны, труженики сегодня здесь, с нами, и забывать о них нельзя".

О предприятиях, эвакуированных в Тюмень в годы войны, напомнили учащиеся городских школ - они пришли на мероприятие с табличками с наименованиями работавших в областном центре заводов и фабрик. "Это еще и преемственность поколений - очень важно ее сохранять", - отметил Иванов.

Напомним, что первый "День заводского гудка" в 2022 году был посвящен присвоению областному центру почетного звания "Город трудовой доблести". С тех пор акция проводится ежегодно в Загородном саду, неподалеку от которого находились заводы АТЭ и судостроительный.

Председатель совета ветеранов тюменского завода автотракторного электрооборудования Татьяна Лобанова, проработавшая на предприятии более 20 лет, вспомнила, как с коллегами выходила на субботники по уборке Загородного сада. Сегодня коллектив продолжает поддерживать эту традицию.

"За несколько дней до этого праздника мы развесили объявления на домах, где живут наши ветераны. Они со вчерашнего дня звонили и спрашивали, не будет ли отмены. И для нас это действительно праздник, многие заводчане встречаются только на таких на мероприятиях, потому что это наш сад, завод был рядом, сюда мы шли танцевать и просто гулять", - поделилась она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников