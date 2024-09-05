Стрижиный поезд отправится из Тюмени в Самару

| Фото: vk.com/rbcu.tyumen | Фото: vk.com/rbcu.tyumen

Стрижиный поезд отправится из Тюмени в Самару 12 сентября. Жителей Тюмени просят откликнуться на призыв орнитологов и передать стрижей с погрешностями в оперении для отправки к месту их выпуска.

"Что такое стрижиный поезд? Это большое путешествие волонтера, нашей прекрасной Марины к месту выпуска стрижей-опоздашек, поскольку в сибирских условиях сделать это проблематично. Во-первых, взрослые стрижи улетели из нашего города в жаркую Африку в первой половине августа, оставив своё недорощенное потомство. Во-вторых, температуры, особенно ночные, резко упали, стало холодно и ветрено, в таких условиях выпуск птиц невозможен. Поэтому просим всех стрижемам отписаться в данном посте. В дороге птицам будет обеспечен полный уход – кормление насекомыми, смена салфеток и чистка оперения и, конечно же, постоянное внимание", - написали волонтеры регионального отделения Сюза птиц России.

Тюменские орнитологи продолжают бороться за жизни коноплянок, трясогузок, стрижей, кукушек, голубей, пустельг и других птиц.

Неравнодушные горожане, желающие им в этом помочь, могут нажать кнопку "Птичий сундучок" в меню группы и положить в него сокровища.