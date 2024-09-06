Мока Project исполнит в Тюмени музыку из любимых аниме-шедевров

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Музыку из любимых аниме-шедевров подарит слушателям ансамбль Мока Project в Тюменской филармонии 24 сентября в 19 часов, сообщает ТКТО.

Ансамбль исполнит произведения из самых знаменитых аниме – "Унесённые призраками", "Ходячий замок", "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоке".

Аниме поднимает очень широкий спектр тем, к тому же отличается жанровым разнообразием, что, несомненно, привлекает публику разного возраста. В Тюменской филармонии в каждом сезоне проходит несколько концертов, посвященных музыке из аниме.

Гости вечера услышат композиции, которые стали культовыми и завоевали сердца миллионов.