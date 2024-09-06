  • 6 сентября 20246.09.2024пятница
  • В Тюмени 8..10 С 2 м/с ветер западный

Тюменцев приглашают на программу "Орган и флейта Пана"

Общество, 08:58 06 сентября 2024

ТКТО | Фото: ТКТО

Тюменцев приглашают на программу "Орган и флейта Пана" в Тюменской филармонии 27 октября в 18 часов. Исполнители: лауреат международных конкурсов Вячеслав Змеу (флейта Пана) и лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган), сообщает ТКТО.

Вячеслав Змеу – исполнитель на редком инструменте, история которого овеяна мифами и легендами – флейте Пана. Дважды был удостоен Гран-при фестиваля-конкурса "Факел", обладатель Гран-при конкурса "Территория музыки – без границ" (Санкт-Петербург, 2018), Международного фольклорного фестиваля "Сохраняем традиции" (Москва, 2017), Международного конкурса "Идиллия талантов" (Гуанчжоу, Китай, 2016 и 2018).

В программе концерта прозвучат: Бела Барток Шесть румынских танцев (переложение для органа), Гаэтано Пуньяни, "Венецианский карнавал", Григораш Динику "Почтовая карета", "Жаворонок" и другие произведения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменская филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:20 06.09.2024Тюменские ортезы протестировали военные медики в зоне СВО
08:58 06.09.2024Тюменцев приглашают на программу "Орган и флейта Пана"
08:43 06.09.2024Программированию на Python бесплатно научат на факультативе SAS
08:27 06.09.2024Мока Project исполнит в Тюмени музыку из любимых аниме-шедевров