Тюменцев приглашают на программу "Орган и флейта Пана"

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Тюменцев приглашают на программу "Орган и флейта Пана" в Тюменской филармонии 27 октября в 18 часов. Исполнители: лауреат международных конкурсов Вячеслав Змеу (флейта Пана) и лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган), сообщает ТКТО.

Вячеслав Змеу – исполнитель на редком инструменте, история которого овеяна мифами и легендами – флейте Пана. Дважды был удостоен Гран-при фестиваля-конкурса "Факел", обладатель Гран-при конкурса "Территория музыки – без границ" (Санкт-Петербург, 2018), Международного фольклорного фестиваля "Сохраняем традиции" (Москва, 2017), Международного конкурса "Идиллия талантов" (Гуанчжоу, Китай, 2016 и 2018).

В программе концерта прозвучат: Бела Барток Шесть румынских танцев (переложение для органа), Гаэтано Пуньяни, "Венецианский карнавал", Григораш Динику "Почтовая карета", "Жаворонок" и другие произведения.