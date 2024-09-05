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В Вагайском районе открылся новый ФАП

Общество, 18:55 05 сентября 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работу в п. Заречный Вагайского района. Это один из пяти ФАПов, открывшихся на территории района в этом году.

Новый ФАП площадью более 80 кв. м оснащен медицинским оборудованием, инструментами, расходным материалом, лекарственными препаратами и мебелью. Здесь есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов, санузел, комнаты для персонала и хранения медикаментов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# ФАПы

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