В Вагайском районе открылся новый ФАП

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работу в п. Заречный Вагайского района. Это один из пяти ФАПов, открывшихся на территории района в этом году.

Новый ФАП площадью более 80 кв. м оснащен медицинским оборудованием, инструментами, расходным материалом, лекарственными препаратами и мебелью. Здесь есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов, санузел, комнаты для персонала и хранения медикаментов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.