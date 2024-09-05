Почти половина российских школьников занимается с репетиторами 3-4 часа в неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Почти половина российских школьников занимается с репетиторами 3-4 часа в неделю. Аналитики Авито Услуг выяснили, по каким школьным предметам россияне чаще всего нанимают репетиторов.

Согласно результатам исследования Авито Услуг, 16% школьников занимаются с репетиторами: 8% детей делают это регулярно, и 8% — время от времени. Еще 7% родителей планируют обратиться к специалистам в этом году, чтобы подтянуть детей по школьной программе или подготовить к поступлению в вуз. В опросе приняли участие 10 тыс. человек.

Аналитики Авито Услуг выяснили, по каким предметам россияне чаще всего ищут специалистов, зачем нанимают репетиторов, сколько готовы тратить на их услуги и как выбирают исполнителей.

За последний год (август 2023-го к августу 2024-го) спрос на занятия с репетитором онлайн увеличился на 18%, предложение от учителей за тот же период увеличилось на 29%. По данным Авито Услуг, больше всего спрос на онлайн-занятия увеличился по информатике (+92%), биологии (+52%) и геометрии (+36%). Среди учителей за год предложение онлайн-занятий больше всего увеличилось в области геометрии (+74%), географии (+46%) и химии (+42%).

Самые популярные предметы для внеклассных уроков — иностранные языки и математика. Их выбирают 46% и 44% респондентов. Треть родителей (30%) нанимают репетиторов по русскому языку. Еще 16% опрошенных считают, что детям нужна дополнительная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Замыкает пятерку самых востребованных предметов для изучения с репетитором — физика. За такие дополнительные занятия платят 11% россиян.

Половина опрошенных (50%) ставят репетиторам задачу повысить успеваемость детей в школе, 41% респондентов хотят, чтобы ребенок получил более глубокие знания по школьным предметам. Треть россиян нанимает специалистов, чтобы школьники чувствовали себя увереннее на уроках и проявляли больше интереса к учебе — об этом рассказали 30% и 27% соответственно. Еще 26% полагают, что для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ детям нужна дополнительная подготовка: работая в классе и занимаясь самостоятельно получить максимальный балл очень сложно.

Почти половина школьников (46%) занимается с репетиторами 3-4 часа в неделю, и еще 41% — 1-2 часа в неделю. Больше трети родителей готовы тратить на услуги репетиторов до 5 тыс. рублей в месяц (37%), и еще треть от 5 до 10 тыс. рублей в месяц (35%).

От 20 тыс. рублей в месяц услуги репетиторов обходятся 4% россиян. В среднем по России за дополнительное образование детей родители платят 8 тыс. рублей в месяц.

"Согласно официальной шкале трудности предметов, самые сложные для учеников начальных классов — математика и русский язык. Что касается средней школы, труднее всего детям дается иностранный язык. Соответственно, родители чаще всего нанимают репетиторов по этим предметам. Индивидуальные занятия с репетитором помогают детям изучать материал в комфортном темпе и разбирать моменты, которые вызвали затруднения на уроке, лучше усвоить учебный материал, повысить успеваемость и уверенность в своих знаниях. Выбирая репетитора, стоит обращать внимание на опыт специалиста и отзывы заказчиков на платформе. Мнение других клиентов позволяет родителям составить первое впечатление о репетиторе, понять, подойдет ли ребенку его стиль преподавания, сможет ли исполнитель найти общий язык с учеником", — отметил Игорь Санников, руководитель категории "Обучение" на Авито Услугах.