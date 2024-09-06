Скотомогильник без санитарной зоны обнаружили в Тюменском районе

| Фото: ГАУ ТО «Городская станция по борьбе с болезнями животных» Тюмень (архив) | Фото: ГАУ ТО «Городская станция по борьбе с болезнями животных» Тюмень (архив)

Сибиреязвенный скотомогильник без проекта санитарно-защитной зоны выявила природоохранная прокуратура в Тюменском районе. После вмешательства надзорного ведомства необходимый проект будет разработан.

В прокуратуре напомнили, что санитарные правила определяют ориентировочный размер санитарной зоны в один километр. Её проект утверждается при наличии заключений Роспотребнадзора.

Природоохранная прокуратура через суд обязала департамент имущественных отношений Тюменского района разработать проект защитной зоны и получить на него санитарно-эпидемиологическое заключение.