99 новобранцев принял Военный учебный центр ТюмГУ в 2024 году

| Фото: Пресс-служба ТюмГУ | Фото: Пресс-служба ТюмГУ

Около 200 обучающихся осваивают программы подготовки сержантов и солдат запаса в Военном учебном центре Тюменского госуниверситета с начала учебного года. 99 из них - новобранцы, сообщает пресс-служба вуза.

Как отметил начальник центра, полковник Дмитрий Маврин, конкурс составил 3 человека на место, в итоге в команду ВУЦ вошли лучшие представители университета. Добрые напутствия на торжественной линейке им дал Герой России, замначальника ТВВИКУ Рустам Сайфулин.

В первый учебный день ребята увидели муляжи боеприпасов и реальное военное оборудование. Отдельно курсантам представили летнюю и осеннюю формы одежды инженерных войск и полное защитное снаряжение сапера.

Напомним, Военный учебный центр при ТюмГУ был открыт в 2023 году. Обучение проводится по двум инженерно-саперным военно-учетным специальностям: командир отделения и сапер. По окончании вуза ребята получают воинское звание и военный билет.