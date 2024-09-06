Тоболяка обвиняют в покушении на убийство

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ранее судимого 35-летнего жителя Тобольска обвиняют в покушении на убийство. 31 августа 2024 года между двумя компаниями в мкр-н Менделеево произошел конфликт на бытовой почве. Обвиняемый ножом ударил одного из оппонентов в грудь.

Потерпевшего госпитализировали. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он выжил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

Суд удовлетворил ходатайство следователя. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу провели осмотр места происшествия, назначили ряд судебных экспертиз, допросили свидетелей и очевидцев преступления, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.