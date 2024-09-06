Три мемориальные доски в память о бойцах СВО открыли в Упоровском районе

| Фото: Пресс-служба администрации Упоровского района | Фото: Пресс-служба администрации Упоровского района

Мемориальные доски в память о земляках-участниках специальной военной операции открыли в селах Ингалинское, Емуртла и Коркино Упоровского района. Таблички посвящены погибшим на фронте Владимиру Ярцеву, Артему Рыбакову и Александру Переладову, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Владимир Ярцев родом из села Ингалинское. В июне прошлого года заключил контракт и отправился в зону СВО. Служил оператором отделения противотанковых управляемых ракет взвода огневой поддержки парашютно-десантной роты. Погиб в бою в Донецкой Народной Республике около города Часов Яр.

Артем Рыбаков был мобилизован в 2022 году. На фронте служил сапером, неоднократно был поощрен грамотами и благодарственными письмами от командования. В сентябре прошлого года был ранен на поле боя, скончался в госпитале Мариуполя. Награжден орденом Мужества.

Александр Переладов – кадровый офицер. Прошел службу в "горячих точках" на Северном Кавказе, Таджикистане. Вышел в отставку в звании гвардии майора. В начале специальной военной операции ушел на фронт добровольцем. За годы службы четырежды удостоен ордена Мужества. Погиб в Луганской Народной Республике в прошлом году.

Родные бойцов вместе с главами сельских поселений и района приняли участие в церемонии открытия памятных досок. Гостями мероприятия также стали педагоги, учащиеся местных школ и односельчане.