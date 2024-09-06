Тюменский композитор написал музыку для российского сериала "Комбинация"

| Фото: из соцсетей Вероники Шакуровой | Фото: из соцсетей Вероники Шакуровой

Тюменский композитор Кирилл Бородулев написал музыку для российского сериала о музыкальной группе "Комбинация". Дополнительно тюменец принял участие в съемках как актер, сообщает Центр развития цифрового капитала.

"Меня привлекла история Александра Шишинина. Молодой милиционер из ОБХСС решил создать музыкальную группу из одних девчонок. Не музыкант создает группу, которая за пять лет покоряет весь Советский Союз и даже планирует выступление в Америке. Моя работа началась задолго до съемок. Я был задействован во всех процессах производства, от препродакшена до премьеры. Это помогло сформировать звучание самого сериала. Помимо "Комбинации", мы написали несколько новых песен и переосмыслили некоторые старые композиции", — сказал композитор, обладатель премии "Золотой орёл" Кирилл Бородулев.

К съемкам режиссер Никита Власов привлек Кирилла Бородудева в качестве консультанта, а также придумал отдельного героя со своей любовной линией с одной из героинь сериала.

Отметим, что ранее Кирилл работал над музыкой в фильмах: "Огонь" (реж. Алексей Нужный), "Море волнуется" (реж. Никита Тузов), "Папаша в бегах" (реж. Алексей Южаков), "Пара из будущего" (реж. Алексей Нужный).

Сериал "Комбинация" — биографическая драматическая комедия о музыкальной группе "Комбинация". По сюжету бывший сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым. Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Татьяну Иванову, Алёну Апину и собирают первую в СССР женскую группу. Цифровой релиз - 6 сентября на платформе Wink.

Возрастное ограничение: 16+