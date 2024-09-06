450 тысяч рублей мошенники украли у ялуторовчанки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

450 тыс. рублей мошенники украли у ялуторовчанки. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Потерпевшая рассказала в полиции, что ей позвонила девушка и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Звонившая сообщила, что для перерасчета пенсии нужно посетить их организацию. Для подтверждения записи ялуторовчанка назвала код из смс-сообщения.

Следующий звонок поступил уже через мессенджер якобы от сотрудника Госуслуг. От собеседника женщина узнала, что на ее имя мошенники оформили кредит. Затем потерпевшая разговаривала с якобы сотрудником Центрального банка России. Мужчина предложил положить деньги на "безопасный счет". Жительница Ялуторовска в офисе банка оформила кредит и через банкомат перевела на продиктованные реквизиты. После перевода собеседник удалил переписку в мессенджере. Ялуторовчанка осознала, что стала жертвой мошенничества.