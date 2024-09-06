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В Увате пьяный водитель на иномарке сбил школьницу

Происшествия, 19:21 06 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семилетняя девочка попала под колеса иномарки в селе Уват. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, ДТП произошло 6 сентября на ул. Ленина.

Школьница шла из магазина по обочине в попутном с движением транспорта направлении. 59-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, сбив ребенка, скрылся с места ДТП. Его установили по "горячим следам", благодаря свидетельству очевидцев.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В 2017 году его уже задерживали пьяным за рулем.

Пострадавшая девочка госпитализирована. Обстоятельства ДТП выясняются

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , пьяные водители

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