Тюменцы потратили в магазинах 55 млрд 599 млн рублей за июль

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области поставили новый рекорд, потратив в магазинах 55 млрд 599 млн рублей за июль. Основная часть расходов – непродовольственные товары.

Год назад общий чек составил 49 млрд 727,4 млн рублей. А в декабре, в канун Нового года, - 55 млрд 92,7 млн рублей, сообщает "Вслух.ру", ссылаясь на данные Тюменьстата.

Всего за семь месяцев жители оставили на кассах 368 млрд 599,2 млн рублей – на 14% больше, чем в тот же период 2023 года. Основная часть расходов – 192 млрд 59,8 млн рублей за семь месяцев – традиционно приходится на непродовольственные товары. Объем покупок за год вырос на 16,1%. За продовольственные товары, напитки и табачные изделия граждане заплатили 176 млрд 539,5 млн рублей – на 11,8% больше, чем в январе-июле прошлого года. С учетом того, что в Тюменской области проживает 1 млн 616,6 тыс. человек, расходы на каждого составляют 32 тыс. 572 руб. В среднем 15 тыс. 600 руб. уходят на продукты, напитки и табак, 16 тыс. 972 руб. – на непродовольственные товары.

Жители Урала потратили за семь месяцев 2 трлн 467 млрд 131,6 млн рублей, России в целом - 30 трлн 561,8 млрд руб.