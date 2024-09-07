Пять тысяч тоболяков поучаствовали в ежегодном проекте "Лето в Аптекарском саду"

| Фото: мультицентр «Моя территория» в Тобольске | Фото: мультицентр «Моя территория» в Тобольске

Пять тысяч тоболяков поучаствовали в ежегодном летнем проекте "Лето в Аптекарском саду". С 1 июня по 25 августа состоялось 103 события.

На протяжении летнего периода, сообщества, лидеры и горожане проводили собственные мероприятия в Аптекарском саду при ресурсной, организационной и информационной поддержке команды мультицентра "Моя территория".

Инициативные тоболяки приняли участие в создании итоговых продуктов проекта: сборника детских сказок и творческого квартирника. За время работы состоялось три крупных мероприятия: фестиваль открытия летней площадки, семейный "Цветик-семицветик" и праздник в честь закрытия проекта.

Экспертом по созданию книги стал руководитель литературной киностудии в Тобольске, автор детских книг Зульфия Стадник. Сборник посвящён Году семьи и атмосфере сада, он охватывает темы родовых ценностей, малой родины и духовных традиций. Книга состоит из 10 сказок от 9 авторов. Творческий квартирник создала основатель фестиваля "Музсходка" Сюзанна Иванова. Проект объединил молодых исполнителей. Они выступили с авторским материалом и каверами на известную музыку. В квартирнике приняли участие два литератора и 15 музыкантов. Всего организовали 15 выступлений. По результатам мероприятия, двое тоболяков получили возможность присоединиться к Международной лаборатории для музыкантов M'uzLab без специального отбора — Дейнеко Эльмира и Гарифуллин Дамир, пишет КП-Тюмень.

"Проект направлен на создание альтернативной точки для тихого совместного досуга, отдыха и общения горожан, а также на развитие культуры добрососедства, формирование традиционных семейных ценностей. Уверена, все продукты площадки будут востребованы у жителей Тобольска", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александра Козютенко.