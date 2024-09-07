7 тыс. 750 сеянцев сосны высадили в Исетском районе
Общество, 10:37 07 сентября 2024
| Фото: Тг-канал главы Исетского района Николая Теньковского
7 тыс. 750 сеянцев сосны с закрытой корневой системой на 2,5 га земли высадили на территории Северо-Исетского участкового лесничества 7 сентября. Событие прошла в рамках шестого сезона Всероссийской акции "Сохраним лес".
Об этом написал глава Исетского района Николай Теньковский.
Посадкой занимались волонтёры "Движения первых", представители районной администрации, сотрудники Тюменской авиабазы и специалисты "Тюменьлес".
Цель акции - высадить до конца года 70 млн деревьев, компенсировать последствия лесных пожаров и внести вклад в сохранение углеродного баланса страны.