Тюменскую молодежь зовут в Салехард на форум "Российский Север"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока пройдет в ЯНАО с 20 по 23 ноября. Заявки принимаются до 20 сентября, сообщает "Мегатюмень".

Этнокультурная площадка в Салехарде в десятй раз соберет 100 ярких представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Среди них будут молодые общественные деятели, занимающиеся актуальными проблемами малых этносов, языковые активисты, этноблогеры и дизайнеры, а также активные молодые представители "Движения первых" из числа коренных малочисленных народов.

Для участников подготовили пять профильных направлений: "Россевер. Сообщество" — для тех, кто хочет создавать и развивать молодежные объединения коренных народов в своем регионе и в России; "Россевер. Туризм" — предоставит участникам, развивающим этнотуризм в своих регионах, практические и теоретические знания; "Россевер. Имидж" — предназначен для творческих личностей, которые знакомы с понятием "культурный код" или хотят узнать о нем. Молодые люди смогут представить культуру своего народа в современном формате; "Россевер. Родные языки" — для тех, кто стремится сохранить язык своих предков и активно участвует в этом процессе; "Россевер. Контент" — объединит представителей СМИ, фотографов, копирайтеров и специалистов по продвижению в социальных сетях для создания общего информационного ресурса "Россевер".

В ходе работы форума участники рассмотрят вопросы правового просвещения коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, изучат возможности реализации потенциала коренных народов в государственной молодежной политике и познакомятся с партнерами мероприятия.

Возрастное ограничение: 12+