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В Тюменской области проверяют на пожбезопасность избирательные участки

Общество, 12:15 07 сентября 2024

ГУ МЧС РФ по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС РФ по Тюменской области

Инспекторы государственного пожарного надзора в Тюменской области проверяют избирательные участки перед единым днем голосования 8 сентября. В этот день меры по обеспечению пожарной безопасности усилят, сообщает информационный центр правительства региона.

Во время обследований специалисты МЧС России уделяют внимание состоянию автоматической пожарной сигнализации, источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, приборов энергоснабжения и электрооборудования.

Инспекторы проверяют наличие огнетушителей, доступность эвакуационных выходов, возможность для беспрепятственного проезда пожарной техники.

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8 сентября на избирательных участках будет организовано дежурство сотрудников МЧС России.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , избирательный участок

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