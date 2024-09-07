В Тюменской области проверяют на пожбезопасность избирательные участки

| Фото: ГУ МЧС РФ по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС РФ по Тюменской области

Инспекторы государственного пожарного надзора в Тюменской области проверяют избирательные участки перед единым днем голосования 8 сентября. В этот день меры по обеспечению пожарной безопасности усилят, сообщает информационный центр правительства региона.

Во время обследований специалисты МЧС России уделяют внимание состоянию автоматической пожарной сигнализации, источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, приборов энергоснабжения и электрооборудования.

Инспекторы проверяют наличие огнетушителей, доступность эвакуационных выходов, возможность для беспрепятственного проезда пожарной техники.

8 сентября на избирательных участках будет организовано дежурство сотрудников МЧС России.