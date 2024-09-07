  • 7 сентября 20247.09.2024суббота
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер северо-западный

Курсанты-первокурсники ТВВИКУ дали присягу на верность Родине

Общество, 13:17 07 сентября 2024

Тг-канал глава Тюмени Максима Афанасьева | Фото: Тг-канал глава Тюмени Максима Афанасьева

Курсанты, поступившие на первый курс для обучения в ТВВИКУ, присягнули на верность Родине. Первокурсников поздравил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Училище является гордостью города и региона. Его выпускники всегда проявляли доблесть и самоотверженность, сражаясь с врагами, и сейчас мужественно выполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Я уверен, что во время учёбы молодые люди получат фундаментальные системные знания и навыки, которые помогут им стать надёжной опорой нашего государства, как и тысячи выпускников этого вуза", - написал он в своих социальных сетях.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , первокурсники , ТВВИКУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:29 07.09.2024Для тюменских учеников открыли набор в осеннюю экономическую школу
17:03 07.09.2024В Тюмени ищут подростков для профпроб у креативных предпринимателей
16:31 07.09.2024Тюменцы могут узнать о сибирском свадебном обряде в Археологическом музее-заповеднике
15:59 07.09.2024В Тюмени стартовал региональный форум для участников СВО и членов их семей