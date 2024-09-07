Курсанты-первокурсники ТВВИКУ дали присягу на верность Родине

| Фото: Тг-канал глава Тюмени Максима Афанасьева | Фото: Тг-канал глава Тюмени Максима Афанасьева

Курсанты, поступившие на первый курс для обучения в ТВВИКУ, присягнули на верность Родине. Первокурсников поздравил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Училище является гордостью города и региона. Его выпускники всегда проявляли доблесть и самоотверженность, сражаясь с врагами, и сейчас мужественно выполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Я уверен, что во время учёбы молодые люди получат фундаментальные системные знания и навыки, которые помогут им стать надёжной опорой нашего государства, как и тысячи выпускников этого вуза", - написал он в своих социальных сетях.