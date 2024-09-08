Об опасностях на дорогах в осеннее время предупредили тюменских водителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О рисках на осенних дорогах предупреждает водителей Госавтоинспекция Тюменской области. Это лужи, мокрые листья, раннее наступление темноты и скользкие от дождя дороги.

Так, опавшая листва собирает в себе много влаги, что ведет к плохому сцеплению с дорожным полотном. Между шинами и дорожным полотном образуется водяная пленка, которая приводит к эффекту аквапланирования. При этом становится сложнее справиться с управлением автомобиля.

"Уже сейчас нужно менять стиль вождения на аккуратный и более осторожный, чем летом, учитывая увеличившийся осенью тормозной путь автомобиля на мокром асфальте", — отмечает Госавтоинспекция.

В этом году в Тюменской области произошло 1 тыс. 893 ДТП, в них погибли 113 человек, 2 тыс. 472 человека ранены.