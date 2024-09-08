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Проехавшихся на капоте и двери "Лады" мужчин привлекли к ответственности в Тюмени

Общество, 17:11 08 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нарушивших ПДД пассажиров и водителя "Лады" привлекли к ответственности в Тюмени. Один пассажир проехался на капоте машины, второй — на двери. Видео с поездкой молодые люди опубликовали в соцсести.

"Двое 20-летних пассажиров — жители ЯНАО, они оштрафованы за неиспользование ремней безопасности. 22-летний водитель, проживающий в Тюмени уроженец ЯНАО, привлечен к ответственности за провоз пассажиров вне кабины автомобиля", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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