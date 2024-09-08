  • 8 сентября 20248.09.2024воскресенье
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

Новую школу строят в Вагайском районе

Общество, 16:11 08 сентября 2024

главноу управление строительства Тюменской области | Фото: главноу управление строительства Тюменской области

Новую школу строят в с. Казанское Вагайского района. Завершить объект планируют в 2025 году, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

Двухэтажная школа сможет принять в одну смену 150 учеников. Вместе с учебными классами, лабораториями и мастерскими в здании площадью почти 8 тыс. кв. метров разместится дошкольное отделение на 24 воспитанника.

На территории учебного заведения обустраивают игровые площадки, беседки и МАФы, почти готово покрытие стадиона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:23 08.09.2024Более 600 случаев рака кожи выявили в Тюменской области
17:11 08.09.2024Проехавшихся на капоте и двери "Лады" мужчин привлекли к ответственности в Тюмени
17:03 08.09.2024Цветы к памятнику "Жизнь за правду" принесли в Тобольске
16:31 08.09.2024Какие работы провести осенью в теплице, рассказали тюменским дачникам