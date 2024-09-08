Новую школу строят в Вагайском районе

| Фото: главноу управление строительства Тюменской области | Фото: главноу управление строительства Тюменской области

Новую школу строят в с. Казанское Вагайского района. Завершить объект планируют в 2025 году, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

Двухэтажная школа сможет принять в одну смену 150 учеников. Вместе с учебными классами, лабораториями и мастерскими в здании площадью почти 8 тыс. кв. метров разместится дошкольное отделение на 24 воспитанника.

На территории учебного заведения обустраивают игровые площадки, беседки и МАФы, почти готово покрытие стадиона.