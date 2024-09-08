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Какие работы провести осенью в теплице, рассказали тюменским дачникам

Общество, 16:31 08 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Заняться обработкой теплицы в осенний период рекомендуют садоводам эксперты Россельхозцентра. Эта работа включает в себя несколько этапов.

Для начала в теплице необходимо убрать все растительные остатки и далее провести смену грунта. Такую процедуру требуется проводить раз в несколько лет. Снимать нужно слой на толщину штыка лопаты. Это позволит избавиться от остатков химических пестицидов, удобрений и вредителей.

Поможет перекопка почвы на штык лопаты и дезинфекция с использованием серной шашки. Ее зажигают на пару часов в закрытой теплице, установив на ровную твердую негорючую поверхность, например, кирпич. После применения шашки теплицу нужно тщательно проветрить до трех суток и вымыть от копоти. Затем вносят препараты для восстановления плодородия почвы, поскольку окуривание уничтожает не только болезни, но и многие полезные грибы и бактерии, пишет Тюменская область сегодня.

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