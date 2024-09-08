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Предприниматели рассказали, как решают кадровые проблемы

Экономика, 18:13 08 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение кадровых проблем стало главной темой первого бизнес-лагеря в туркомплексе "Гнездо" 8 сентября. 20 экспертов делились способами, инструментами, которые помогают находить нужных работников.

Архитектор, дизайнер, основатель комплекса "Гнездо" Алена Мельникова в бизнесе считает важным использование гибкого подхода. У нее, кстати, на территории базы отдыха есть дом-трансформер "Булочка" - он способен меняться под разные задачи.

В поиске сотрудников она также использует различные варианты: "В последние два года потребность в кадрах особенно острая. Это связано с событиями, которые происходят в стране, мире, и это у всех боль, когда нужны простые сотрудники, линейный персонал. Все с этим сталкиваются. То, что касается линейного персонала, подбираем через рекрутеров, также размещаем вакансии с соцсетях, обращаемся в компании по подбору персонала".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

250 предпринимателей расположились по всей территории комплекса. Девять направлений деловой программы реализовано за время работы бизнес-лагеря. По словам участников, они приехали сюда в первую очередь за новыми знаниями, знакомствами, контактами.

"Мне нравится, что люди общаются, это самое главное. Личный контакт, коммуникация – залог плодотворного сотрудничества, это и интересно, и полезно", - уверена Алена Мельникова.

Формат проведения бизнес-лагеря оценили как предприниматели, так и эксперты. Впервые проблемы бизнеса они обсудили в окружении сосен, реки Пышма. Раскрепощенная обстановка помогает в эффективности решения вопросов, смены подходов в работе компаний, считают они.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

С 9 до 21 часа работал бизнес-лагерь. Предприниматели успели получить знания, обменяться контактами, пройти мастер-классы по рыбной ловле и приготовлению плова. Прокатились по Пышме на лодках и сап-бордах, а кто-то просто мирно спал на свежем воздухе.

Бизнес-лагерь в Тюменской области организовал центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он станет традиционным.

Анжела Лебедева

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# Мой бизнес , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , предпринимательство

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