Предприниматели рассказали, как решают кадровые проблемы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение кадровых проблем стало главной темой первого бизнес-лагеря в туркомплексе "Гнездо" 8 сентября. 20 экспертов делились способами, инструментами, которые помогают находить нужных работников.

Архитектор, дизайнер, основатель комплекса "Гнездо" Алена Мельникова в бизнесе считает важным использование гибкого подхода. У нее, кстати, на территории базы отдыха есть дом-трансформер "Булочка" - он способен меняться под разные задачи.

В поиске сотрудников она также использует различные варианты: "В последние два года потребность в кадрах особенно острая. Это связано с событиями, которые происходят в стране, мире, и это у всех боль, когда нужны простые сотрудники, линейный персонал. Все с этим сталкиваются. То, что касается линейного персонала, подбираем через рекрутеров, также размещаем вакансии с соцсетях, обращаемся в компании по подбору персонала".

250 предпринимателей расположились по всей территории комплекса. Девять направлений деловой программы реализовано за время работы бизнес-лагеря. По словам участников, они приехали сюда в первую очередь за новыми знаниями, знакомствами, контактами.

"Мне нравится, что люди общаются, это самое главное. Личный контакт, коммуникация – залог плодотворного сотрудничества, это и интересно, и полезно", - уверена Алена Мельникова.

Формат проведения бизнес-лагеря оценили как предприниматели, так и эксперты. Впервые проблемы бизнеса они обсудили в окружении сосен, реки Пышма. Раскрепощенная обстановка помогает в эффективности решения вопросов, смены подходов в работе компаний, считают они.

С 9 до 21 часа работал бизнес-лагерь. Предприниматели успели получить знания, обменяться контактами, пройти мастер-классы по рыбной ловле и приготовлению плова. Прокатились по Пышме на лодках и сап-бордах, а кто-то просто мирно спал на свежем воздухе.

Бизнес-лагерь в Тюменской области организовал центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он станет традиционным.

Анжела Лебедева