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Цветы к памятнику "Жизнь за правду" принесли в Тобольске

Общество, 17:03 08 сентября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Минутой молчания почтили память журналистов, погибших в локальных конфликтах, в Тобольске. В Международный день солидарности журналистов члены регионального отделения "Молодой гвардии", студенты и жители принесли цветы к памятнику "Жизнь за правду".

Федеральный координатор "Молодой гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев отметил, что за период проведения СВО на территории военных действий погибли не менее 30 российских журналистов.

Памятник "Жизнь за правду" в образе фотокорреспондента Александра Ефремова посвящен памяти журналистов, погибших при выполнении служебного долга. Ефремов погиб 12 мая 2000 года в года Грозном.

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# журналисты , минута молчания

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