Николай Пуртов: решит проблему кадров в бизнесе смена подходов в образовании
Изменить подходы в образовании – одно из решений проблемы кадрового дефицита в малом и среднем бизнесе. Это касается как высшего, так и среднего специального образования. Студенты должны быть больше погружены в рабочий процесс. Трудиться без отрыва от учебы, считает генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.
Он стал модератором пленарной сессии о современных тенденциях на рынке труда бизнес-лагеря в туркомплексе "Гнездо" 8 сентября.
"Необходимо совмещать: работодатель – вуз – законодатель. Нам, в фонде, к примеру, не хватает специалистов. Найти начальника – легко. А вот специалиста мотивированного на процесс и результат - сложно. Для меня важны личные качества соискателя. В случае если к нам с проблемой кадров обращается инвестор, отрабатываем со службой занятости, департаментом труда", - уточнил Пуртов.
Свои варианты решения кадрового голода также предложили эксперты рекрутинговой компании hh.ru, представители региональных ведомств, вузов Тюмени.
Директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров заметил, что некоторые компании, помимо открытия в школах специальных классов, занимаются профориентацией в детских садах.
"Обучение важно для разных возрастных категорий. В регионе активно реализуется механизм целевого обучения. В летнюю кампанию более 600 работодателей откликнулись на участие в пилотной программе, из них 160 заключили соглашение с будущими студентами, абитуриентами на целевое обучение. Сейчас завершается формирование национального проекта "Кадры", в нем найдет отражение профориентация. И здесь за основу взята программа летней занятости подростков. Предполагается, что она перерастет в заключение договоров целевого обучения", - пояснил Сидоров.
Сотрудникам кадровых отделов и HR-специалистам в компаниях советуют регулярно проходить курсы повышения квалификации, изучать современные методики прогнозирования нехватки рабочих рук, их замещения.
Преимущества оперативного поиска квалифицированные специалистов получают те работодатели, которые пользуются современными информационными сервисами, прибегают к помощи сотрудников службы занятости и создают условия на производстве, основанные на человекоцентричности.
Напомним, всего 250 предпринимателей из Тюменской, Новосибирской областей и ХМАО - Югры стали участниками бизнес-лагеря. Он организован региональным центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Станет традиционным.
Анжела Лебедева