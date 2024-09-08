  • 8 сентября 20248.09.2024воскресенье
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

Николай Пуртов: решит проблему кадров в бизнесе смена подходов в образовании

Экономика, 17:43 08 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменить подходы в образовании – одно из решений проблемы кадрового дефицита в малом и среднем бизнесе. Это касается как высшего, так и среднего специального образования. Студенты должны быть больше погружены в рабочий процесс. Трудиться без отрыва от учебы, считает генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

Он стал модератором пленарной сессии о современных тенденциях на рынке труда бизнес-лагеря в туркомплексе "Гнездо" 8 сентября.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Необходимо совмещать: работодатель – вуз – законодатель. Нам, в фонде, к примеру, не хватает специалистов. Найти начальника – легко. А вот специалиста мотивированного на процесс и результат - сложно. Для меня важны личные качества соискателя. В случае если к нам с проблемой кадров обращается инвестор, отрабатываем со службой занятости, департаментом труда", - уточнил Пуртов.

Свои варианты решения кадрового голода также предложили эксперты рекрутинговой компании hh.ru, представители региональных ведомств, вузов Тюмени.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров заметил, что некоторые компании, помимо открытия в школах специальных классов, занимаются профориентацией в детских садах.

"Обучение важно для разных возрастных категорий. В регионе активно реализуется механизм целевого обучения. В летнюю кампанию более 600 работодателей откликнулись на участие в пилотной программе, из них 160 заключили соглашение с будущими студентами, абитуриентами на целевое обучение. Сейчас завершается формирование национального проекта "Кадры", в нем найдет отражение профориентация. И здесь за основу взята программа летней занятости подростков. Предполагается, что она перерастет в заключение договоров целевого обучения", - пояснил Сидоров.

Сотрудникам кадровых отделов и HR-специалистам в компаниях советуют регулярно проходить курсы повышения квалификации, изучать современные методики прогнозирования нехватки рабочих рук, их замещения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Преимущества оперативного поиска квалифицированные специалистов получают те работодатели, которые пользуются современными информационными сервисами, прибегают к помощи сотрудников службы занятости и создают условия на производстве, основанные на человекоцентричности.

Напомним, всего 250 предпринимателей из Тюменской, Новосибирской областей и ХМАО - Югры стали участниками бизнес-лагеря. Он организован региональным центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Станет традиционным.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Сидоров , занятость населения , инвестиционное агентство Тюменской области , Мой бизнес , Николай Пуртов , предпринимательство , профориентация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:13 08.09.2024Предприниматели рассказали, как решают кадровые проблемы
17:43 08.09.2024Николай Пуртов: решит проблему кадров в бизнесе смена подходов в образовании
16:43 08.09.2024Фотогалерея: Тюменский бизнес-лагерь собрал 250 предпринимателей и 20 экспертов
14:14 08.09.2024Александр Сидоров назвал причины кадрового дефицита в Тюменской области