Николай Пуртов: решит проблему кадров в бизнесе смена подходов в образовании

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменить подходы в образовании – одно из решений проблемы кадрового дефицита в малом и среднем бизнесе. Это касается как высшего, так и среднего специального образования. Студенты должны быть больше погружены в рабочий процесс. Трудиться без отрыва от учебы, считает генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

Он стал модератором пленарной сессии о современных тенденциях на рынке труда бизнес-лагеря в туркомплексе "Гнездо" 8 сентября.

"Необходимо совмещать: работодатель – вуз – законодатель. Нам, в фонде, к примеру, не хватает специалистов. Найти начальника – легко. А вот специалиста мотивированного на процесс и результат - сложно. Для меня важны личные качества соискателя. В случае если к нам с проблемой кадров обращается инвестор, отрабатываем со службой занятости, департаментом труда", - уточнил Пуртов.

Свои варианты решения кадрового голода также предложили эксперты рекрутинговой компании hh.ru, представители региональных ведомств, вузов Тюмени.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров заметил, что некоторые компании, помимо открытия в школах специальных классов, занимаются профориентацией в детских садах.

"Обучение важно для разных возрастных категорий. В регионе активно реализуется механизм целевого обучения. В летнюю кампанию более 600 работодателей откликнулись на участие в пилотной программе, из них 160 заключили соглашение с будущими студентами, абитуриентами на целевое обучение. Сейчас завершается формирование национального проекта "Кадры", в нем найдет отражение профориентация. И здесь за основу взята программа летней занятости подростков. Предполагается, что она перерастет в заключение договоров целевого обучения", - пояснил Сидоров.

Сотрудникам кадровых отделов и HR-специалистам в компаниях советуют регулярно проходить курсы повышения квалификации, изучать современные методики прогнозирования нехватки рабочих рук, их замещения.

Преимущества оперативного поиска квалифицированные специалистов получают те работодатели, которые пользуются современными информационными сервисами, прибегают к помощи сотрудников службы занятости и создают условия на производстве, основанные на человекоцентричности.

Напомним, всего 250 предпринимателей из Тюменской, Новосибирской областей и ХМАО - Югры стали участниками бизнес-лагеря. Он организован региональным центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Станет традиционным.

Анжела Лебедева