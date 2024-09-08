  • 8 сентября 20248.09.2024воскресенье
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

Фотогалерея: Тюменский бизнес-лагерь собрал 250 предпринимателей и 20 экспертов

Экономика, 16:43 08 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

250 предпринимателей из Тюменской, Новосибирской областей и ХМАО - Югры стали участниками бизнес-лагеря. Он впервые организован на базе туркомплекса "Гнездо" 8 сентября.

Главная тема - привлечение и закрепление на производстве высоко квалифицированных специалистов. 20 экспертов регионального и федерального уровня поделились наработками в этом плане.

Помимо деловой программы для предпринимателей организовали серию мастер-классов, соревнований. Месторасположение позволило участникам делового мероприятия и прокачать навыки, и с пользой отдохнуть на природе.

Бизнес-лагерь проводит центр "Мой бизнес" Тюменской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:13 08.09.2024Предприниматели рассказали, как решают кадровые проблемы
17:43 08.09.2024Николай Пуртов: решит проблему кадров в бизнесе смена подходов в образовании
16:43 08.09.2024Фотогалерея: Тюменский бизнес-лагерь собрал 250 предпринимателей и 20 экспертов
14:14 08.09.2024Александр Сидоров назвал причины кадрового дефицита в Тюменской области