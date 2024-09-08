Фотогалерея: Тюменский бизнес-лагерь собрал 250 предпринимателей и 20 экспертов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

250 предпринимателей из Тюменской, Новосибирской областей и ХМАО - Югры стали участниками бизнес-лагеря. Он впервые организован на базе туркомплекса "Гнездо" 8 сентября.

Главная тема - привлечение и закрепление на производстве высоко квалифицированных специалистов. 20 экспертов регионального и федерального уровня поделились наработками в этом плане.

Помимо деловой программы для предпринимателей организовали серию мастер-классов, соревнований. Месторасположение позволило участникам делового мероприятия и прокачать навыки, и с пользой отдохнуть на природе.

Бизнес-лагерь проводит центр "Мой бизнес" Тюменской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".