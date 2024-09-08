Тюменским предпринимателям рассказали, что помогает привлекать хороших специалистов

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Поиск высококвалифицированных специалистов, закрепление их на производстве — главная тема первого в Тюменской области бизнес-лагеря. Он проходит на базе комплекса "Гнездо" 8 сентября.

"Самое главное в поиске квалифицированных кадров — это человекоцентричность, отказ от дискриминации . Надо смотреть на людей, которых мы, ищем как на людей. Не как на абстрактный, бездушный персонал. Важно создавать условия, чтобы люди хотели у вас работать эффективно и продуктивно", — уверена руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Она стала спикером панельной сессии, где сообщила, что наибольший дефицит кадров в Тюменской области наблюдается в розничной торговле и сфере производства: сварщики, слесари, токари, монтажники, электрики. Не достает водителей грузовых автомобилей, машинистов и бурильщиков для нефтегазовой отрасли.

"Сегодня взять какую-то сферу и сказать, что там нет проблем с кадрами, сложно. Даже если формально людей достаточно, то качество может уступать. Интересная ситуация в IT: нет кадрового голода, на одну вакансию приходится до шести резюме, сложность в том, что они с минимальным набором компетенций, не могут выполнять базовые задачи", — сказала Анна Осипова.

Участникам бизнес-лагеря рассказали о региональных программах поддержки работодателей, в частности, это проведение отраслевых ярмарок вакансий, компенсация части расходов за прием на работу определенных групп специалистов и другие.

Спикеры дискуссии сошлись во мнении, что воспитанием качественных кадров нужно заниматься с детского сада, школьной скамьи. И не сбрасывать со счетов тем, кому за 50–60 лет. Они способны учиться и быть хорошими наставниками.

Анжела Лебедева