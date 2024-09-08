Александр Сидоров назвал причины кадрового дефицита в Тюменской области
Три основные причины кадрового дефицита в предпринимательстве назвал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров по итогам панельной дискуссии бизнес-лагеря в туркомплексе "Гнездо" 8 сентября. Первая — демографическая яма, сокращение возрастной группы 18–35 лет.
"Исправится ситуация только через восемь–десять лет. В течение двух–трех лет нас ждет кадровый дефицит", — сказал он.
Вторая причина — рост промышленного производства. Обрабатывающие отрасли находятся в регионе в лидерах по числу вакансий.
Третья причина дефицита кадров — изменение структуры рынка, смена ценностных установок.
"Многие люди не рассматривают вдолгую работу в найме, ищут гибкий график, подработку, удаленку, все чаще люди стали менять работу", — констатирует Сидоров.
Одним из актуальных инструментов для предпринимателей в поиске сотрудников является рассмотрение резюме кандидатов разного возраста, воспитание собственных специалистов с детсада, школы, предоставление целевых направлений студентам. В регионе запущена пилотная программа. За лето ее участниками стали более 600 работодателей.
Важно также уделять внимание группе специалистов 50 лет и старше.
"Они обладают большим профессиональным и жизненным опытом. Могут выступать наставниками. Кстати, есть еще тема обратного наставничества — молодые сотрудники помогают возрастным осваивать современные информационные технологии", — отметил директор департамента труда.
Основные инструменты поиска, привлечения и закрепления специалистов обсуждают участники бизнес-лагеря со спикерами регионального и федерального уровней.
Специалисты рекрутинговой компании hh.ru дали советы, которые помогут создать крепкий и эффективный коллектив.
Первый бизнес-лагерь собрал 250 предпринимателей из разных регионов. Он станет традиционным.
Анжела Лебедева