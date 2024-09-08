Александр Сидоров назвал причины кадрового дефицита в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская область | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская область

Три основные причины кадрового дефицита в предпринимательстве назвал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров по итогам панельной дискуссии бизнес-лагеря в туркомплексе "Гнездо" 8 сентября. Первая — демографическая яма, сокращение возрастной группы 18–35 лет.

"Исправится ситуация только через восемь–десять лет. В течение двух–трех лет нас ждет кадровый дефицит", — сказал он.

Вторая причина — рост промышленного производства. Обрабатывающие отрасли находятся в регионе в лидерах по числу вакансий.

Третья причина дефицита кадров — изменение структуры рынка, смена ценностных установок.

"Многие люди не рассматривают вдолгую работу в найме, ищут гибкий график, подработку, удаленку, все чаще люди стали менять работу", — констатирует Сидоров.

Одним из актуальных инструментов для предпринимателей в поиске сотрудников является рассмотрение резюме кандидатов разного возраста, воспитание собственных специалистов с детсада, школы, предоставление целевых направлений студентам. В регионе запущена пилотная программа. За лето ее участниками стали более 600 работодателей.

Важно также уделять внимание группе специалистов 50 лет и старше.

"Они обладают большим профессиональным и жизненным опытом. Могут выступать наставниками. Кстати, есть еще тема обратного наставничества — молодые сотрудники помогают возрастным осваивать современные информационные технологии", — отметил директор департамента труда.

Основные инструменты поиска, привлечения и закрепления специалистов обсуждают участники бизнес-лагеря со спикерами регионального и федерального уровней.

Специалисты рекрутинговой компании hh.ru дали советы, которые помогут создать крепкий и эффективный коллектив.

Первый бизнес-лагерь собрал 250 предпринимателей из разных регионов. Он станет традиционным.

Анжела Лебедева