Более сотни специалистов участвуют в спартакиаде рабочей молодежи в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более сотни специалистов участвуют в спартакиаде рабочей молодежи среди организаций и предприятий Тюмени. Соревнования проходят по нескольким направлениям.

Это шахматы, волейбол, мини-футбол и мини-баскетбол. По словам организаторов, спартакиада — отличная возможность зарядиться спортивной энергией и завести новые знакомства.

Организаторы мероприятия — региональное отделение "Молодой Гвардии" при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.