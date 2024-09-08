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Более сотни специалистов участвуют в спартакиаде рабочей молодежи в Тюмени

Спорт, 15:34 08 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более сотни специалистов участвуют в спартакиаде рабочей молодежи среди организаций и предприятий Тюмени. Соревнования проходят по нескольким направлениям.

Это шахматы, волейбол, мини-футбол и мини-баскетбол. По словам организаторов, спартакиада — отличная возможность зарядиться спортивной энергией и завести новые знакомства.

Организаторы мероприятия — региональное отделение "Молодой Гвардии" при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

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