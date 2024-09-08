Более сотни специалистов участвуют в спартакиаде рабочей молодежи в Тюмени
Спорт, 15:34 08 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Более сотни специалистов участвуют в спартакиаде рабочей молодежи среди организаций и предприятий Тюмени. Соревнования проходят по нескольким направлениям.
Это шахматы, волейбол, мини-футбол и мини-баскетбол. По словам организаторов, спартакиада — отличная возможность зарядиться спортивной энергией и завести новые знакомства.
Организаторы мероприятия — региональное отделение "Молодой Гвардии" при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.