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В Ишиме девочка провалилась ногой в открытую трубу

Происшествия, 13:53 09 сентября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

40 тыс. рублей получит в Ишиме девятилетняя девочка, получившая травму на улице, сообщает прокуратура Тюменской области. Ребенок у магазина "Доброцен" провалился ногой в открытую трубу в асфальте.

По обращению матери девочки межрайонная прокуратура провела проверку. Установлено, что собственник земельного участка содержала свое имущество ненадлежащим образом.

Через суд прокуратура взыскала с собственника в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей.

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# Ишим , компенсация , прокуратура , суд

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