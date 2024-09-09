В Ишиме девочка провалилась ногой в открытую трубу
Происшествия, 13:53 09 сентября 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
40 тыс. рублей получит в Ишиме девятилетняя девочка, получившая травму на улице, сообщает прокуратура Тюменской области. Ребенок у магазина "Доброцен" провалился ногой в открытую трубу в асфальте.
По обращению матери девочки межрайонная прокуратура провела проверку. Установлено, что собственник земельного участка содержала свое имущество ненадлежащим образом.
Через суд прокуратура взыскала с собственника в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей.