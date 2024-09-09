Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Бердюжском районе

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в с. Полозаозерье Бердюжского района. Медучреждение находится в привычном для жителей месте — рядом со старым ФАПом, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Просторные кабинеты модульного здания, оснащенные необходимым медицинским оборудованием, позволят проводить диагностику и оказывать помощь на высоком уровне.

"Уверен, что новый ФАП станет надежным помощником для жителей района, способствуя укреплению здоровья и повышению качества жизни. Мы поздравляем всех с этим замечательным событием", — сказал главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников.

В рамках функционала ФАПа предусмотрено оказание первичной медицинской помощи, вакцинация, наблюдение за беременными женщинами и новорожденными, а также проведение профилактических осмотров.