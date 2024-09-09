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Тобольский музей-заповедник посетил бразильский путешественник Алейшо Белов

Общество, 18:40 09 сентября 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тобольский музей-заповедник посетил бразильский путешественник, инженер и писатель Алейшо Белов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

81-летний турист посетил Музей уникальных книг и редких изданий, Дворец наместника и Тюремный замок.

Отец Алейшо был русским, мальчик родился в период немецкой оккупации на территории УССР. Бежав от войны, семья эмигрировала в Европу, а затем в Бразилию, где Алейшо влюбился в путешествия и море. За плечами мореплавателя пять кругосветок по воде и путешествие по Транссибирской магистрали до Тихого океана, во время которого он исполнил свою давнюю мечту — показал историческую родину своему сыну.

Путешественник планирует отправиться в Международную кругосветную парусную экспедицию по Северному морскому пути с российско-бразильским экипажем на яхте Fraternidade ("Братство") в 2025 году.

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# путешественники , Тобольск

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