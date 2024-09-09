Александр Моор и Дмитрий Чернышенко обсудили реализацию нацпроектов

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко обсудили реализацию в регионе нацпроектов, нацеленных на развитие науки, образования, молодежной политики и спорта. Встреча состоялась в Москве 9 сентября.

Пост об этом появился в Telegram-канале Александра Моора.

Глава региона рассказал Дмитрию Чернышенко о том, как идет строительство межуниверситетского кампуса, который реализуют в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Он поделился планами развития системы среднего профессионального образования. Здесь для региона очень важна поддержка федерального центра.

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Также Александр Моор заверил вице-премьера, что финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" проведут в Тюмени на высоком уровне.

“Он станет площадкой, где мы покажем лучшие примеры педагогического мастерства и эффективных технологий подготовки кадров”, – сказал глава региона.