В Тюмени медики обсудят применение искусственного интеллекта на практике

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Всероссийская научно-практическая конференция "Применение искусственного интеллекта в хирургической практике" пройдет в Тюменском медицинском университете 27 сентября. Специалисты обсудят применение ИИ для улучшения качества оказания первичной и специализированной, в том числе хирургической, помощи населению, сообщает вуз.

"Применение искусственного интеллекта – актуальная и перспективная тема, сегодня она касается всех отраслей и сфер нашей жизни, востребована она и в медицине. На конференции мы расскажем, в каких областях можно использовать эти технологии, например, для диагностики, в виде чат-бота для отслеживания состояния пациентов в послеоперационном периоде, для работы над научными исследованиями, статистики и анализа данных, для принятия врачебного решения в анестезиологии и реанимации и многого другого", - сказала председатель оргкомитета конференции, доцент кафедры госпитальной хирургии ТМУ Вера Соколова.

С докладами выступят ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, Москва, Тюменской областной клинической больницы № 1 и ОКБ №2, Областной больницы № 19, также в работе конференции примет участие эксперт по карьере и внутрикорпоративным коммуникациям. Слушателями станут действующие специалисты в области здравоохранения, аспиранты, ординаторы и студенты медицинских вузов.