Тюменские специалисты модернизировали отопительную систему в детсаду Краснодона

| Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко

Тюменские специалисты модернизировали отопительную систему в детском саду № 3 Краснодона. Для этого они установили блочно-модульную котельную, проложили новые теплосети снаружи и внутри здания, рассказал глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко.

Кроме того, надежность работы котельной обеспечена дизельной эектростанцией, которую также смонтировали сотрудники компании "РЕМиСТР".

| Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко

"Общая площадь отапливаемых помещений составит около 1 тысячи 200 квадратных метров. Особую благодарность хочу выразить шефу-региону Тюменской области за их неоценимую поддержку. Благодаря реализации специального инфраструктурного проекта уже многое сделано на Краснодонщине", – подчеркнул глава.

| Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко

Он выразил уверенность в том, что совместная работа по улучшению условий и работы в социальных учреждениях продолжится, и комфорт и безопасность для детей будут обеспечены.