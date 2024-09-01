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Тюменские специалисты модернизировали отопительную систему в детсаду Краснодона

Общество, 15:32 10 сентября 2024

из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко

Тюменские специалисты модернизировали отопительную систему в детском саду № 3 Краснодона. Для этого они установили блочно-модульную котельную, проложили новые теплосети снаружи и внутри здания, рассказал глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко.

Кроме того, надежность работы котельной обеспечена дизельной эектростанцией, которую также смонтировали сотрудники компании "РЕМиСТР".

из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко

"Общая площадь отапливаемых помещений составит около 1 тысячи 200 квадратных метров. Особую благодарность хочу выразить шефу-региону Тюменской области за их неоценимую поддержку. Благодаря реализации специального инфраструктурного проекта уже многое сделано на Краснодонщине", – подчеркнул глава.

из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко

Он выразил уверенность в том, что совместная работа по улучшению условий и работы в социальных учреждениях продолжится, и комфорт и безопасность для детей будут обеспечены.

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# Краснодон , соглашение о сотрудничестве , теплосети

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