20 тысяч рублей получит ребёнок в Уватском районе за нападение бродячей собаки
Происшествия, 16:27 10 сентября 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
20 тыс. рублей выплатит укушенному бродячей собакой ребенку администрация Уватского муниципального района, сообщает прокуратура Тюменской области.
Районная прокуратура провела проверку по обращению матери несовершеннолетней девочки, которую в марте на улице покусала собака.
Прокурор района предъявил администрации муниципалитета иск о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора.