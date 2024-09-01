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20 тысяч рублей получит ребёнок в Уватском районе за нападение бродячей собаки

Происшествия, 16:27 10 сентября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

20 тыс. рублей выплатит укушенному бродячей собакой ребенку администрация Уватского муниципального района, сообщает прокуратура Тюменской области.

Районная прокуратура провела проверку по обращению матери несовершеннолетней девочки, которую в марте на улице покусала собака.

Прокурор района предъявил администрации муниципалитета иск о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора.

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# компенсация , нападение собаки , прокуратура , суд , Уватский район

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