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В тюменском Рощино уничтожили 100 пионов без документов

Происшествия, 17:12 10 сентября 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

100 свежих пионов уничтожили в международном аэропорту Рощино Тюмени. Партию цветов предприниматель привез из Армении, но не оформил на нее фитосанитарный сертификат, - сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Ввоз подкарантинной продукции, которая не соответствует требованиям фитосанитарного законодательства, запрещен, подчеркнули в областном ведомстве. Продукцию уничтожили по заявлению владельца.

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# импорт , Россельхознадзор , цветы

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