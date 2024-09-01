В тюменском Рощино уничтожили 100 пионов без документов

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

100 свежих пионов уничтожили в международном аэропорту Рощино Тюмени. Партию цветов предприниматель привез из Армении, но не оформил на нее фитосанитарный сертификат, - сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Ввоз подкарантинной продукции, которая не соответствует требованиям фитосанитарного законодательства, запрещен, подчеркнули в областном ведомстве. Продукцию уничтожили по заявлению владельца.