Формирование образа женщины в политике стало темой осенней сессии "Женской политшколы" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Осенняя сессия женской политшколы "Образ женщины в политике" в рамках партийного проекта "Женское движение "Единой России" стартовала 10 сентября в Тюмени.

По словам координатор партпроекта, депутата Госдумы Наталии Полуяновой, "Женское движение "Единой России" – это один из самых молодых партийных проектов, к которому за неполные два года присоединились более 200 тыс. женщин по всей стране.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Сейчас перед нами стоит новая задача: связать женские клубы, первичные и местные отделения партии, расширить спектр проектов. И сегодня мы это обсудим со всей страной", - отметила Наталия Полуянова.

К событию в дистанционном режиме, добавила она, подключатся более 1 тыс. 500 человек в первой части и более 2 тыс. человек из 68 регионов – во второй.

Координатор проекта в Тюменской области, председатель гордумы Светлана Иванова отметила, что "Женское движение Единой России" в регионе многогранно.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"На сегодня его первая и основная задача – поддержка наших ребят на специальной военной операции. Работаем в связке с отделением общественной организации "Офицеры России". Также проводим свои гуманитарные акции и мероприятия. Второе направление, которое мы реализуем, - это забота о семьях наших защитников", - подчеркнула Светлана Иванова.

По словам депутата, помощь получили уже более 19 тыс. человек, в том числе через 82 социальные гостиные, действующие в Тюменской области.

О том, что в Тюмени есть запрос на женщин-политиков, рассказал секретарь ТРО партии "Единая Россия", первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По его словам, на выборах 8 сентября шла борьба за 196 мандатов, участвовали 112 женщин-единороссов, 88 % из них победили.

"Это говорит о потенциале наших женщин. Считаю, что на этот результат повлияла также работа женского партийного проекта в Тюменской области. Мероприятие станет интересным опытом для всех участников", - выразил уверенность депутат.

Андрей Артюхов привел статистику. В думах сельских поселений более 68 % депутатов – это женщины. В городах и районах – 59 %. В Тюменской областной думе из пяти комитетов четыре возглавляют женщины: финансы, экономику, социалку и право.

Самым ярким и мощным общественным движением из всех, которые появились в России за последние годы, назвал "Женское движение "Единой России" заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Если вы посмотрите, с какой динамикой растет количество женских клубов и масштаб проводимых ими мероприятий, вы будете удивлены. Женское движение – это флагман, мы о нем еще услышим. Оно будет играть огромнейшую роль в общественно-политической жизни России", - подытожил заместитель губернатора.

Инна Кондрашкина