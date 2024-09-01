В Тюменской области в реестре инвестпроектов 70 % занимает строительство

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В реестре инвестиционных проектов Тюменской области примерно 70 % занимает строительство зданий и сооружений, остальное – модернизация производства, замена оборудования и другое, сообщил в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заместитель гендиректора Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Игорь Смолягин во время семинара "Реализация инвестиционных проектов. Проблематика. Решения. Кейсы" от ГК "ПромМаш Тест".

"Инвесторы активно идут в строительство для своих новых проектов. Для них самое главное – запустить производство и наладить сбыт, но при этом далеко не все понимают, как организовать строительство, получить разрешение, много нюансов. Вот как раз для этого и организован семинар, коллеги объясняют, как все это сделать легко и быстро, без удорожания проекта на этапе строительства, в сроки и в рамках заложенного бюджета", - пояснил Игорь.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители 65 компаний Тюменской области участвовали в семинаре, в том числе такие крупные, как Винзлинский завод керамзитового гравия, ООО "Поревит", ООО "НЬЮТОН Тюмень", ООО ПФ "АРС-Пром" и Пышминская птицефабрика.

Спикеры поделились знаниями о методах оценки рисков, стратегиях по минимизации потенциальных потерь, способах оптимизации процессов реализации инвестиционных проектов. У инвесторов была возможность задать вопрос специалистам компании, решить конкретный кейс.

По мнению экспертов, с учетом высоких темпов строительства жилья, промышленных объектов, спрос на земельные участки повышенный, причем практически по всей Тюменской области.

"Это сельхозпроекты, где инвесторам нужны поля для выращивания культур, разведения скота. Также активный спрос на земли в Тобольске, где развивается гостиничный сервис. Ишим – переработка сельхозкультур. Свои точки притяжения в регионе есть, но в приоритете у инвесторов все же крупные населённые пункты с большой численностью населения, кадровым потенциалом", - уточнил замгендиректора регионального инвестагентства.

Напомним, для поиска подходящего земельного участка для инвесторов работает специальная интерактивная карта. С ней можно ознакомиться на сайте.

Инвестиционное агентство Тюменской области намерено проводить семинары, бесплатные консультации для инвесторов на постоянной основе, тем более что представительство ГК "ПромМаш Тест" открыто и в Тюмени.

Анжела Лебедева