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Автомобиль высокой проходимости направят ишимцы в зону СВО

Общество, 17:34 10 сентября 2024

Из личного аккаунта Федора Шишкина в соцсетях | Фото: Из личного аккаунта Федора Шишкина в соцсетях

Формы помощи бойцам специальной военной операции обсудил глава Ишима Федор Шишкин с военнослужащим, который сейчас находится в отпуске после ранения.

В своих соцсетях глава города отметил, что два года назад он лично провожал Владимира вместе с другими мобилизованными на фронт. Сегодня земляк с честью несет службу в составе саперного полка, награжден медалью "За отвагу".

"Владимир рассказал, как проходит служба. Решили вопрос с оказанием помощи нашим бойцам - предпринимательское сообщество выделило средства на приобретение автомобиля УАЗ для выполнения боевых задач. Поблагодарил земляка за службу, ждем возвращения всех наших ребят с победой!", - заключил Федор Шишкин.

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# Ишим , СВО , Федор Шишкин

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