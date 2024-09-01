Автомобиль высокой проходимости направят ишимцы в зону СВО

| Фото: Из личного аккаунта Федора Шишкина в соцсетях | Фото: Из личного аккаунта Федора Шишкина в соцсетях

Формы помощи бойцам специальной военной операции обсудил глава Ишима Федор Шишкин с военнослужащим, который сейчас находится в отпуске после ранения.

В своих соцсетях глава города отметил, что два года назад он лично провожал Владимира вместе с другими мобилизованными на фронт. Сегодня земляк с честью несет службу в составе саперного полка, награжден медалью "За отвагу".

"Владимир рассказал, как проходит служба. Решили вопрос с оказанием помощи нашим бойцам - предпринимательское сообщество выделило средства на приобретение автомобиля УАЗ для выполнения боевых задач. Поблагодарил земляка за службу, ждем возвращения всех наших ребят с победой!", - заключил Федор Шишкин.