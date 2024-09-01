Работа ишимских библиотекарей стала призером всероссийского конкурса

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Команда специалистов центральной модельной библиотеки Ишима вошла в тройку победителей всероссийского конкурса "Технобаттл: трансформация обслуживания пользователей в библиотеках" в одной из трех номинаций. За выход в финал боролись 94 библиотеки из разных регионов страны. Победителей и призеров наградили в Москве 6 сентября.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила главный библиотекарь учреждения Анна Сигуева.

Ишимские библиотекари направили на конкурс мини-репортаж с фотографией талисмана учреждения – Букляша. Рассказали, какие технологии доступны посетителям: книгообмен и работа с фондом через RFID-системы, оцифровка краеведческих изданий, интерактивный киоск с изданиями авторов родного края и другие. Жюри оценили оригинальность подачи сложного для восприятия материала через диалог с библиотечным маскотом.

"Когда нас вызвали на награждение, один из членов жюри выразил сожаления по поводу отсутствия на награждении самого Букляша. На что я отшутилась, что его просто не пустили в самолет. Это важная ремарка, так как она доказывает то, что наш Букляш запоминается, остается в памяти и сердцах всех, кто узнает о нем", - подчеркнула Анна Сигуева.

В подарок призерам из Тюменской области вручили годовую подписку на журнал "Современная библиотека" на 2025 год и подписку на программное обеспечение на три года от компании ID Logic.

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Библиотекарь отметила, что расходы на поездку и проживание взяли на себя организаторы. Кроме того, они подготовили для финалистов культурную программу. К примеру, экскурсию в Серпухов. Там находится завод, на котором, помимо современного оборудования для библиотек и антикражных технологий, производят уличный декор. Библиотекарям удалось побывать и в самом большом выставочном павильоне – гигантских украшений.

Добавим, конкурс провели российский производитель радиоэлектронного оборудования компания IDlogic и журнал "Современная библиотека".

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Инна Кондрашкина