Тюменские каратисты привезли 27 медалей со всероссийских стартов

| Фото: ГАУ ДО ТО "ОСШОР каратэ" | Фото: ГАУ ДО ТО "ОСШОР каратэ"

27 медалей завоевали спортсмены из Тюменской области на всероссийских соревнованиях по каратэ "Малахитовый пояс". Состязания прошли в Екатеринбурге, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Юные тюменцы Лев Добрицкий и Владислав Домарацкий показали высокие результаты в категории "Ката мальчики 10-11 лет". В номинации "Ката юниоры и юниорки 16-17 лет" бронзу завоевали Полина Хабибулина и Александр Герасимов.

Также среди юношей 14-15 лет Кирилл Константинов стал вторым. Среди участников 12-13 лет серебро взяли Семен Ермолаев и Кирилл Тюльков. Бронзовые медали завоевали Даниил Тимагин и Анна Шахватова.

Успехов добились и взрослые спортсмены. Подробнее ознакомиться с результатами можно в группе ГАУ ДО ТО "ОСШОР каратэ" ВКонтакте.

Отметим, всего в турнире участвовали более 1300 спортсменов со всей страны – это, по словам организаторов, рекорд.