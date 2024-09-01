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Перспективы российского рынка труда обсудили на Губернаторских чтениях в Тюмени

Общество, 14:48 11 сентября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Дисбалансы и перспективы российского рынка труда стали главной темой Губернаторских чтений в Областной научной библиотеке в Тюмени 11 сентября. С основным докладом выступил член-корреспондент Российской академии наук, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Спикер отметил, что численность работающего населения в Тюменской области с 2021 года выросла почти на 20 тыс. человек, а безработных стало на 10 тыс. меньше. Средний заработок в регионе за эти годы вырос примерно на четверть.

По словам Александра Широва, 13 % от общей численности работающего населения заняты неформально - получают "серую зарплату". Бороться с этим явлением поможет только создание качественных рабочих мест, уверен эксперт.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Современное состояние рынка труда - острая и очень горячая тема, считает глава региона Александр Моор. Скорость достижения национальных целей страны сегодня во многом зависит от обеспеченности трудовыми ресурсами.

"Мы эту тему кадрового дефицита осознаем уже очень давно и много этим вопросом занимаемся. Для нас на текущий момент важно получить авторитетное и экспертное мнение в целом, что происходит в стране, и услышать оценку наших действий в региональном разрезе", - сказал Александр Моор.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернаторские чтения - традиционный проект, который реализуется в Тюменской области с 2010 года. Он представляет серию лекций, посвященных различным аспектам российской и региональной экономики. С докладами выступают эксперты в своей области: экономисты, политологи, социологи. Основную аудиторию чтений составляют научная общественность, управленцы, студенты профильных специальностей.

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# Александр Моор , Губернаторские чтения , занятость , кадровые изменения , рынок труда

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